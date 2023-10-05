أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بإطلاق نار عند الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الخميس، الاتهامات بإطلاق النار قرب الحدود، دون الإشارة إلى سقوط جرحى، على وقع توتر شديد بعد هجوم باكو على إقليم ناغورني قره باغ، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن جنودًا أذربيجانيين أطلقوا النار على آلية تنقل إمدادات قرابة الساعة 13,50 قرب مدينة نوراباك الأرمينية المجاورة للحدود.

من الجانب الأذربيجاني، أشارت وزارة الدفاع إلى نيران أرمينية استهدفت قواتها في منطقة مجاورة.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني بفتح النار من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

وبلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين بعد أن حققت باكو نصرا خاطفا في ناغورني قره باغ، وهي منطقة كانت تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.