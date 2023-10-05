جورجيا تبدي قلقها بشأن اعتزام روسيا إقامة قاعدة في أبخازيا الانفصالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت جورجيا اليوم الخميس عن قلقها حيال تقارير إعلامية تحدّثت عن خطط لتأسيس قاعدة بحرية روسية في منطقة أبخازيا الانفصالية، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية في تبليسي «نعبر عن قلقنا حيال بيان نظام الاحتلال الروسي في سوخومي في ما يتعلق بتأسيس قاعدة عسكرية روسية إضافية على الأراضي الجورجية المحتلة»، مضيفة أن «هذا النوع من الأعمال يشكّل انتهاكا صارخا لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها»، حسب وكالة «فرانس برس».

تأسيس قاعدة بحرية روسية في إقليم انفصالي بجورجيا

وتعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس.

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وقال أصلان بزانيا لجريدة «إزفستيا» الروسية، «وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير»، وفق الوكالة الفرنسية.