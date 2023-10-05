تحقيق بريطاني في مستشفى شهد جرائم قتل أطفال حديثي الولادة

القاهرة - بوابة الوسط

تجري الشرطة البريطانية تحقيقا في جرائم قتل غير عمد بمستشفى ارتُكب فيه جرائم قتل لسبعة أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعاية ممرضة حاولت قتل ستة آخرين.

وحُكم على لوسي ليتبي (33 عاما)، بالسجن مدى الحياة في أغسطس الماضي، بعد إدانتها بجرائم قتل في مستشفى «كاونتس أوف تشيستر» بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، وسيركز التحقيق على الفترة التي ارتكبت فيها ليتبي جرائمها بين يونيو العام 2015 والشهر نفسه من العام 2016، حسب وكالة «فرانس برس».

التحقيق سيطال إدارة المستشفى

وقال مفتش المباحث سايمون بلاكويل إن التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة، وسينظر في «مجالات تشمل القيادة العليا وصناع القرار (في المستشفى) لتحديد ما إذا كان هناك أي جريمة قد حدثت»، مضيفا «في هذه المرحلة، لا نحقق مع أي فرد في ما يتعلق بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم».

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الادعاء الملكية، التي تتولى المحاكمات في إنجلترا وويلز، أنها ستسعى إلى إعادة المحاكمة بتهمة محاولة ليتبي قتل طفلة في فبراير العام 2016، وحُدد موعد موقت للمحاكمة في يونيو من العام المقبل.

ونفت ليتبي، المتحدرة من هيريفورد في غرب إنجلترا، جميع التهم الموجهة إليها، وقدمت منذ ذلك الحين استئنافا ضد إدانتها، وأعلنت الحكومة أنه سيجرى تحقيقا عاما مستقلا للنظر في بشأن الإدارة، موجهة انتقادات للمديرين في المستشفى بسبب فشلهم المزعوم في التصرف سريعا بشأن المخاوف المرتبطة بنشاط ليتبي، والتي ورد أن كبار الأطباء أثاروها منذ العام 2015.