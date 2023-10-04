شولتس: «مقتنع» باستمرار واشنطن في تقديم مساعدات لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أنه «مقتنع» بأن الولايات المتحدة ستستمر في توفير مساعدات لأوكرانيا، على الرغم من الانقسامات السياسية التي تشهدها واشنطن.

وقال لصحفيين في برلين، غداة مكالمة هاتفية أجراها الرئيس جو بايدن مع حلفاء بلده بشأن هذا الملف: «أنا مقتنع جدا بأن الكونغرس الأميركي سيقدم الدعم اللازم لأوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

علن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه سيلقي قريبا «خطابا هاما» بشأن أهمية دعم أوكرانيا، بينما تشهد واشنطن اضطرابات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.

المساعدات ستنقطع في غضون «بضعة أشهر»

وقال بايدن لصحفيين في البيت الأبيض: «سألقي قريبا جدا خطابا مهاما، وسأتطرق فيه إلى هذه المسألة، ولماذا من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا»>

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ستنقطع في غضون «بضعة أشهر» ما لم يوافق الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويل جديدة لكييف. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين «الحديث هنا، على الأرجح، عن بضعة أشهر تقريبًا».

«تنسيق» المساعدات لأوكرانيا

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مع قادة دول حليفة للولايات المتحدة، في «تنسيق» المساعدات المقبلة لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من استثنائها من اتفاق في الكونغرس الأميركي أتاح تجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن. وقال البيت الأبيض إن «الرئيس بايدن أجرى اتصالًا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا».

- بايدن يعلن إلقاء خطاب «مهم» بشأن المساعدات لأوكرانيا قريبا

- البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا تمويل إضافي من الكونغرس

- البيت الأبيض: بايدن اتصل بعدد من حلفاء واشنطن لبحث الدعم لأوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا

وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب».

ورحب بايدن، السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا».