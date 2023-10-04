الأمم المتحدة تعلق مهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن التحقيقات التي تجريها الهيئة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ستتوقف الأسبوع القادم بسبب عدم تقديم أي دولة طلبًا لتمديد تفويض لجنة التحقيق في الموعد النهائي.

وأكد باسكال سيم أنه «لم يتم تقديم أي مشروع قرار بشأن إثيوبيا اليوم قبل الساعة الواحدة بعد الظهر (11,00 ت غ)- الموعد النهائي لتقديم مشاريع القرارات إلى مجلس حقوق الإنسان - ولم يُقدم أي طلب للتمديد 24 ساعة لإثيوبيا»، بحسب «فرانس برس».

وفي 10 أغسطس الماضي أعرب خبراء حقوقيون عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في شمال غربي إثيوبيا وخصوصا في إقليم أمهرة.

انتهاكات لحقوق الإنسان

وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في بيانها إنها أحيطت علمًا بإعلان مجلس الوزراء في 4 أغسطس حالة الطوارئ، بموجب الإعلان رقم 6/2023 والذي يستوجب موافقة مجلس نواب الشعب في إثيوبيا.

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وأفادت اللجنة بأن حالات الطوارئ السابقة كانت مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولهذا فإنها تحث الحكومة على التقيد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت اللجنة الأطراف كافة إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات من أجل تهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كلف اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في 17 ديسمبر عام 2021 بإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، ارتٌكبت في إثيوبيا منذ 3 نوفمبر عام 2020. وتم تمديد ولاية اللجنة مؤخرًا لمدة عام واحد حتى ديسمبر عام 2023