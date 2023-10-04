  • Alwasat News
Atwasat

مقتل خمسة أشخاص وفقدان العشرات بينهم 23 جنديًا في فيضانات شمال الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 06:12 مساء
مقتل خمسة أشخاص وفقدان العشرات بينهم 23 جنديًا في فيضانات شمال الهند
شارع مغمور بالمياه في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند بعد فيضان مفاجئ تسببت به أمطار غزيرة. (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص وفُقد العشرات بينهم 23 جنديًا شمال شرق الهند بعد هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية تسببت في فيضانات مفاجئة، على ما قال مسؤولون الأربعاء.

وقال الجيش في بيان «بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال ولاية سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا» مضيفًا أنه «تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 عنصرًا» فيما غمرت المياه بعض المركبات. وأكد أن «عمليات البحث جارية».

وتحدثت حكومة الولاية عن مقتل ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص وانتشال ثلاث جثث. بالإضافة إلى الجنود المفقودين، فُقد أكثر من عشرة مدنيين، وفق الحكومة، بحسب «فرانس برس».

وتقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم. وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4.5 أمتار من مستواه الاعتيادي.

جسور مدمّرة 
ودُمّرت ستة جسور فيما تعرّض الطريق السريع الوطني الذي يربط سيكيم ببقية أنحاء البلد إلى أضرار بالغة، وفق المسؤول في إدارة الكوارث في الولاية براباكار راي. ويُظهر مقطع فيديو نشره ناطق باسم الجيش سيلًا بنّيًا عنيفًا يتدفق في واد مزروع بالغابات ويغمر طرقات ويجرف خطوط كهرباء.

-  فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند
-  وفاة 9 أشخاص في حريق عربة قطار بالهند.. وكوب شاي السبب

في صور أخرى نشرها الجيش، تظهر مبانٍ مغمورة بالمياه حتى طوابقها الأولى في إحدى المدن. وتطالب بكين بجزء من أراضي سيكيم. واندلعت «مواجهة طفيفة»، بحسب نيودلهي، في يناير 2021 بين جنود هنود وصينيين على ممر ناكو لا الذي يربط سيكيم بمنطقة التيبت في الصين. وينتشر عشرات آلاف الجنود الهنود والصينيين على جانبَي الحدود المشتركة الطويلة المتنازع عليها.

وخاض العملاقان الآسيويان حربًا حدودية خاطفة في العام 1962 شهدت هزيمة القوات الهندية بسرعة أمام الجيش الصيني.

 خسارة 80% بحلول نهاية القرن 
وأكد رئيس حكومة الولاية بريم سينغ تامانغ إرسال فرق طوارئ إلى المواقع التي ضربتها هذه «الكارثة الطبيعية».

وقال على منصة «إكس»، «أطلب بكل تواضع من جميع مواطنينا أن يظلوا يقظين وأن يمتنعوا عن أي سفر غير ضروري خلال هذه الفترة الحرجة»، معربًا عن أمله في أن يعود الوضع إلى طبيعته سريعًا.

وأكّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «ضمان توفير كلّ الدعم الممكن» للمتضررين. في ولاية البنغال الغربية المجاورة، أُجلي أشخاص من مناطق كاليمبونغ ودارجيلنغ وجالبايغوري إلى مواقع أكثر أمانًا.

فيضانات وانزلاقات تربة
وغالبًا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة العواصف الاستوائية وشدتها، ما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

ويؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا إلى تضخم أحجام الأنهار، في حين أن البناء غير المنظم في المناطق المعرضة للفيضانات يمكن أن يعرّض السكان المحليين للكوارث.

بين عامَي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بنسبة 65% أسرع ممّا كانت عليه في العقد السابق، وفقًا لتقرير نشره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.

استنادًا إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من حجمها الحالي بحلول نهاية القرن، وفق المنظمة التي يقع مقرّها في النيبال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة
سوناك يدعو الغرب إلى مواصلة تسليح أوكرانيا
سوناك يدعو الغرب إلى مواصلة تسليح أوكرانيا
الصين ترحب بزيارة مقبلة لوفد من الكونغرس الأميركي
الصين ترحب بزيارة مقبلة لوفد من الكونغرس الأميركي
شولتس يشيد باتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ويعتبره «منعطفًا تاريخيًا»
شولتس يشيد باتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ويعتبره «منعطفًا ...
الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية
الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
الأمم المتحدة تعلق مهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا
الأمم المتحدة تعلق مهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية ......
مقتل خمسة أشخاص وفقدان العشرات بينهم 23 جنديًا في فيضانات شمال الهند
مقتل خمسة أشخاص وفقدان العشرات بينهم 23 جنديًا في فيضانات ......
تايوان.. إلغاء رحلات وإغلاق مدارس قبل وصول إعصار «كوينو»
تايوان.. إلغاء رحلات وإغلاق مدارس قبل وصول إعصار «كوينو»...
الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية
الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية...
شولتس يشيد باتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ويعتبره «منعطفًا تاريخيًا»
شولتس يشيد باتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ويعتبره ......
المزيد