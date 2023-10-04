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الصين ترحب بزيارة مقبلة لوفد من الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 03:17 مساء
الصين ترحب بزيارة مقبلة لوفد من الكونغرس الأميركي
زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر متحدثًا في الثالث من مايو 2023
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أعلنت الصين الأربعاء ترحيبها بزيارة سيجريها زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر وعدد من زملائه، آملة في أن هذه الزيارة تعزّز فهمهم للبلاد، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل بداية لسلسلة زيارات مسؤولين أميركيين إلى الصين في الأشهر المقبلة، وذلك في وقت تحاول القوتان العظميان إدارة التباينات بينهما في مجالات أمنية واقتصادية عدة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية ترحيبها بهذه الزيارة، آملة في أن تعزز فهم الكونغرس الموضوعي للصين، من خلال بيان جاء فيه أنها «تروّج للحوار والتبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، وتبث عوامل إيجابية في تطوير العلاقات الصينية الأميركية»، وفق وكالة «فرنس برس».

وسيكون أبرز أعضاء الوفد شومر والسناتور الجمهوري مايك كرابو، وفق وكالة «بلومبرغ».

لقاء سيثير العديد من المسائل الاقتصادية وحقوق الانسان
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الوفد يأمل بلقاء الرئيس شي جينبينغ، وسيثير في بكين مسائل عدة منها مناخ الأعمال للشركات الأميركية وحقوق الإنسان.

ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن مكاتب أعضاء الكونغرس المعنيين بالزيارة، أن الوفد سيحلّ أيضا في كوريا الجنوبية واليابان.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي إلى الصين في أعقاب خطوات مماثلة قام بها مسؤولون من واشنطن، أبرزهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين ومبعوث المناخ جون كيري.

وكان شومر ومشرّعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أعلنوا في مايو خطة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين عبر الحد من تدفق الاستثمارات وتصدير التقنيات المتطورة إلى ثاني اقتصاد في العالم.

وقال شومر في حينه «الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأميركيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديموقراطية في العالم».

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