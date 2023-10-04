5 جرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي في بالتيمور الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب خمسة أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار، الثلاثاء، قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال مفوض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي إن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 21:25 (01:25 فجر الأربعاء ت غ) في حرم جامعة «مورغن ستايت»، وأوضح أن خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما أصيبوا بجروح، لكن حياتهم خارج دائرة الخطر. وأشار قائد شرطة الجامعة لانس هاتشر إلى أن أربعة من المصابين هم من الطلاب، وفق وكالة «فرانس برس».

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وحضت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء. كما جرى إغلاق الحرم الجامعي لدى الإبلاغ عن وجود مطلق للنار، قبل أن تُرفع القيود مع انتهاء الحادثة، وفق السلطات. إلا أنه جرى إلغاء الحصص الدراسية المقررة، الأربعاء. ولم تعلن السلطات حتى اللحظة توقيف أي شخص.

ويبلغ عدد طلاب جامعة «مورغن ستايت» حوالي تسعة آلاف طالب غالبيتهم تقليديا من السود. وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالي نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.