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فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:16 صباحا
فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند
آثار الفيضان في منطقة شمال شرق الهند، 4 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، فقدان 23 جنديا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديا في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنه «بسبب (أمطار) فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا... وجرى الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً وغرق بعض المركبات تحت الطمي» مؤكدا أن عمليات البحث جارية، حسب وكالة «فرانس برس».

تفريغ مياه البحيرة
وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ كمية من المياه في وقت سابق بسد في أعلى البحيرة ارتفع منسوب المياه في نهر تيستا بـ4.5 متر أعلى من مستواه الاعتيادي.

وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم، وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال.

وغالباً ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة، وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدتها.

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