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البيت الأبيض: بايدن اتصل بعدد من حلفاء واشنطن لبحث الدعم لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 05:54 مساء
البيت الأبيض: بايدن اتصل بعدد من حلفاء واشنطن لبحث الدعم لأوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مع قادة دول حليفة للولايات المتحدة، في «تنسيق» المساعدات المقبلة لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من استثنائها من اتفاق في الكونغرس الأميركي أتاح تجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن «الرئيس بايدن أجرى اتصالًا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا
وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب».

ورحب بايدن، السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا».

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رفض البيت الأبيض، الإثنين، تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ»، مضيفة أن هناك تحالفًا غربيًا كبيرًا يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وفق «فرانس برس».

«تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا
وأكد الكرملين، الإثنين، أن «تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد، في حين يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في كييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن «التعب من الدعم العبثي تمامًا لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة»، لكنه قال إن واشنطن «ستواصل انخراطها» في هذا النزاع بعد استبعاد المساعدات لكييف من الاتفاق حول الميزانية الفدرالية الأميركية، على أن يشملها قانون منفصل.

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