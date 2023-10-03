  • Alwasat News
Atwasat

نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 04:39 مساء
نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني
هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي (يمين) عند خروجه من محكمة فدرالية في ويلمينغون في الولايات المتحدة. (أ ف ب)
alwasat radio

يمثُل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في ديلاوير (شرق) حيث سيدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

هانتر بايدن (53 عاما) هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءا بسلفه دونالد ترامب والذين يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديمقراطي، بحسب «فرانس برس».

هو متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا. وقال محاميه أيب ديفيد لويل إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، الولاية مسقط رأس عائلة بايدن.

 احتمال الحكم بالسجن 25 عاما 
 وطلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا (غرب) عبر تقنية الفيديو. لكن القاضي رفض ذلك، مشيرا إلى أن هذا المثول الأول «هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا في محكمتنا أمام القاضي». وأضاف: «غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة».

-  رسميًا.. نجل بايدن يواجه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني
-  وزير العدل الأميركي يعيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق مع نجل بايدن

في حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى لكن عمليا مثل هذه الملاحقات نادرا ما تؤدي لوحدها الى السجن مع النفاذ.

 اتهامات الاحتيال الضريبي
كان نجل الرئيس الأميركي توصل في يونيو إلى اتفاق أول مع المدعي ديفيد فايس في ديلاوير يشمل اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده. إلا ان قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.

وأطلق الجمهوريون الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر إجراء تحقيق لعزل الرئيس الديمقراطي بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديمقراطي بتغذية «ثقافة الفساد» وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة. وغالبا ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.

ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.

 إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين
كما يذهبون أبعد من ذلك عبر نسب الضغوط التي مارسها جو بايدن على كييف بصفته نائبا للرئيس في عهد أوباما للحصول العام 2016 على إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين، الى رغبة في حماية مجموعة الغاز الأوكرانية التي كان يعمل لديها ابنه.

يتهم الجمهوريون الإدارة الديمقراطية بالقيام بكل شيء لإغلاق الإجراءات التي تستهدف هانتر بايدن. خلال جلسة الاستماع لوزير العدل ميريك غارلاند في 20 سبتمبر، انتقده رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان مرة جديدة بسبب تعيين ديفيد وايس مدعيا خاصا في أغسطس لإدارة الملفات التي تشمل هانتر بايدن.

وقال جوردان إنه اختار «الرجل الذي يعلم انه سيحمي جو بايدن». وأكد الوزير غارلاند أن المدعي يملك كل حرية لإجراء تحقيقه مذكرا بان وايس كانت عينته إدارة ترامب وبقي في منصبه في ظل حكم بايدن.

هانتر بايدن الذي كان محاميا ثم أصبح رجل أعمال، تحول إلى الرسم بعد أن خرج من معاناته مع إدمان المخدرات والكحول. وأعلن جو بايدن في مايو لشبكة «ام اس ان بي سي» أنه «يثق به» و«فخور به».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)

تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة 3 أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري ببانكوك
إصابة 3 أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري ببانكوك
3 قتلى في إطلاق النار بمركز تسوق بـ«بانكوك»
3 قتلى في إطلاق النار بمركز تسوق بـ«بانكوك»
الكرملين يعتبر قرار أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية «خاطئا»
الكرملين يعتبر قرار أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية...
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق أوكرانيا
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق أوكرانيا
الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة روسيا
الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
صربيا توقف المشتبه بتزعم مجموعة قتلت الشرطي في كوسوفو
صربيا توقف المشتبه بتزعم مجموعة قتلت الشرطي في كوسوفو...
نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني
نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل ......
العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة
العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة...
الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة روسيا
الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة ......
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق أوكرانيا
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق أوكرانيا...
المزيد