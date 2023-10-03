نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني

القاهرة - بوابة الوسط

يمثُل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في ديلاوير (شرق) حيث سيدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

هانتر بايدن (53 عاما) هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءا بسلفه دونالد ترامب والذين يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديمقراطي، بحسب «فرانس برس».

هو متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا. وقال محاميه أيب ديفيد لويل إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، الولاية مسقط رأس عائلة بايدن.

احتمال الحكم بالسجن 25 عاما

وطلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا (غرب) عبر تقنية الفيديو. لكن القاضي رفض ذلك، مشيرا إلى أن هذا المثول الأول «هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا في محكمتنا أمام القاضي». وأضاف: «غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة».

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في حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى لكن عمليا مثل هذه الملاحقات نادرا ما تؤدي لوحدها الى السجن مع النفاذ.

اتهامات الاحتيال الضريبي

كان نجل الرئيس الأميركي توصل في يونيو إلى اتفاق أول مع المدعي ديفيد فايس في ديلاوير يشمل اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده. إلا ان قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.

وأطلق الجمهوريون الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر إجراء تحقيق لعزل الرئيس الديمقراطي بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديمقراطي بتغذية «ثقافة الفساد» وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة. وغالبا ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.

ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.

إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين

كما يذهبون أبعد من ذلك عبر نسب الضغوط التي مارسها جو بايدن على كييف بصفته نائبا للرئيس في عهد أوباما للحصول العام 2016 على إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين، الى رغبة في حماية مجموعة الغاز الأوكرانية التي كان يعمل لديها ابنه.

يتهم الجمهوريون الإدارة الديمقراطية بالقيام بكل شيء لإغلاق الإجراءات التي تستهدف هانتر بايدن. خلال جلسة الاستماع لوزير العدل ميريك غارلاند في 20 سبتمبر، انتقده رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان مرة جديدة بسبب تعيين ديفيد وايس مدعيا خاصا في أغسطس لإدارة الملفات التي تشمل هانتر بايدن.

وقال جوردان إنه اختار «الرجل الذي يعلم انه سيحمي جو بايدن». وأكد الوزير غارلاند أن المدعي يملك كل حرية لإجراء تحقيقه مذكرا بان وايس كانت عينته إدارة ترامب وبقي في منصبه في ظل حكم بايدن.

هانتر بايدن الذي كان محاميا ثم أصبح رجل أعمال، تحول إلى الرسم بعد أن خرج من معاناته مع إدمان المخدرات والكحول. وأعلن جو بايدن في مايو لشبكة «ام اس ان بي سي» أنه «يثق به» و«فخور به».