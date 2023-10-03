الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يرى الكرملين الثلاثاء، أنه لا بديل لأرمينيا عن التحالف الأمني الإقليمي بقيادة روسيا، في إشارة إلى «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وذلك في وقت تشهد العلاقات بين موسكو ويريفان توترا على خلفية أزمة ناغورني قره باع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأنه لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة إلى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».