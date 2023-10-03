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الكرملين يعتبر قرار أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية «خاطئا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 02:01 مساء
الكرملين يعتبر قرار أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية «خاطئا»
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر الكرملين الثلاثاء، أن مصادقة البرلمان الأرميني على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، قرار «خاطئ» قد يضرّ بعلاقات البلدين نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين «لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- برلمان أرمينيا يصادق على نظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

وفي وقت سابق من اليوم، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام لهذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذّرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة «عدائية للغاية».

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