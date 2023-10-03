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برلمان أرمينيا يبدأ جلسات مناقشة إمكانية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 10:34 صباحا
برلمان أرمينيا يبدأ جلسات مناقشة إمكانية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
جلسة سابقة للبرلمان الأرميني. (الإنترنت)
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بدأ البرلمان الأرميني الثلاثاء، جلسات مناقشة إمكانية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تزيد من التوترات مع الحليفة التقليدية روسيا التي رأت الإجراء «عدائيا للغاية».

وقال ممثل يريفان للشؤون القانونية الدولية يغيشه كيراكوسيان، «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة تهديد سلامة أراضيها من قبل الخصم اللدود أذربيجان بعد العملية العسكرية التي شنّتها باكو في إقليم ناغورني قره باغ وانتهت باستسلام انفصالييه، وفرار غالبية سكانه من الأرمن، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتثير خطوة أرمينيا امتعاض روسيا، لأن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا.

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