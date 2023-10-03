اتساع نطاق حرائق الغابات في أستراليا وسط موجة حارة

القاهرة - بوابة الوسط

اتسع نطاق حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، لأكثر من ثلاثة أمثال الليلة الماضية، وحثت السلطات السكان في منطقة نائية بولاية تسمانيا على الإخلاء، بعدما أججت موجة حارة ربيعة الحرائق المشتعلة في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لسلطات الإطفاء بولاية فيكتوريا، والتي نشرت حوالي 650 رجل إطفاء، فقد اشتعلت النيران في حوالي 17 ألف هكتار (66 ميلا مربعا) اليوم الثلاثاء، في الجزء الشرقي من منطقة جيبسلاند بولاية فكتوريا بعدما ساهمت الرياح القوية في انتشار النيران أثناء الليل، بحسب وكالة «فرانس برس».

حرائق غابات خارجة عن السيطرة

وقال كبير المسؤولين في هيئة مكافحة الحرائق الريفية بولاية فيكتوريا، جيسون هيرفنان، «لقد أرسلنا فرق تدخل في الساعات الأولى من صباح اليوم»، مضيفا «أنه حريق كبير جدا ينتشر عبر منطقة كبيرة.. أنه صعب للغاية فهو يشتعل في ممتلكات خاصة، وأيضا في بعض مزارع الصنوبر».

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وعبر مضيق باس في ولاية تسمانيا، طلبت السلطات من السكان على الجانب الشمالي من جزيرة فليندرز إخلاء المنطقة بسبب حرائق غابات خارجة عن السيطرة.

وتؤجج رياح جافة وحارة النيران عبر الجنوب الشرقي لأستراليا في وقت تشهد فيه البلاد ربيعا حارا غير معتاد.