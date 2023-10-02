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أرمينيا تعلن مقتل جندي وإصابة اثنين في إطلاق نار عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:43 مساء
أرمينيا تعلن مقتل جندي وإصابة اثنين في إطلاق نار عبر الحدود
الحدود الأرمينية الأذرية. (الإنترنت)
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أعلنت أرمينيا، الإثنين، مقتل جندي بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، ما يظهر هشاشة الوضع في المنطقة حتى بعد استسلام ناغورني قره باغ الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام «في 2 أكتوبر، إثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن... سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني»، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا، بحسب «فرانس برس».

في المقابل أفادت وزارة الدفاع الروسية تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة، الإثنين، لإطلاق نار في إقليم ناغورني قره باغ،

وقالت الوزارة في بيان إن «دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لإطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص»، وأضافت «لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الأذربيجاني تحقيقًا».

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وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا، سقوط «ضحايا» في صفوف قواتها اليوم الإثنين، بعدما اتهمت القوات الأذربيجانية بفتح النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك «مستقر نسبيًا».

أرمينيا تتهم الجيش الأذربيجاني
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تلغرام، «هناك خسائر في الجانب الأرمني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية»، وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية «فرانس برس»، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصًا.

 الانفصاليون الأرمن يسلمون أسلحتهم
والأسبوع الماضي، وافق الانفصاليون الأرمن الذين سيطروا على ناغورني قره باغ لمدة ثلاثة عقود، على تسليم أسلحتهم وحل حكومتهم إثر هجوم خاطف شنته قوات باكو. وبدد اتفاق السلطات الانفصالية في قره باغ حلم الأرمن منذ قرون بإعادة توحيد ما يعتبرونه أراضي أسلافهم المقسمة بين قوى إقليمية منذ العصور الوسطى.

وفي المجموع، أُفيد عن مقتل نحو 600 شخص في أعقاب الهجوم العسكري. وأدت المعارك إلى مقتل نحو 200 جندي من كلّ جانب. وبات إقليم قره باغ على وشك أن يفرغ من سكانه البالغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، مما أثار أزمة لاجئين.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 21 سبتمبر، روسيا التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بالإخفاق في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم ذي الغالبية الأرمينية، وقال باشينيان في خطاب متلفز: «لا أعتقد أن علينا أن نتجاهل إخفاق كتيبة حفظ السلام في ناغورني قره باغ».

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