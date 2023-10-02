السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية ثالثة.

وقال السيسي في ختام مؤتمر بعنوان «حكاية وطن» تناول المشروعات التي حققتها الدولة على مدار 10 سنوات، إنه كما «لبيت نداء المصريين من قبل فإنني ألبي نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على استكمال الحلم لمدة رئاسية جديدة»، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتابع الرئيس المصري في كلمته «نجدد العهد على العمل من أجل استكمال الحلم»، وبناء «وطن على أسس الكرامة الاجتماعية ودولة المؤسسات»، وتعهد بتطوير الحياة الحزبية والسياسية حتى تتحقق للدولة مسارات ورؤى متعددة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الإثنين الماضي، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في 10 و 11 و12 ديسمبر في الداخل. وفي عامي 2014 و2018، كان السيسي فاز بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وتضمن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة مواعيد فتح باب الترشح؛ حيث دعت الهيئة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبارًا من 5 وحتى 14 أكتوبر، وستجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى البلاد.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.