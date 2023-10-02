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السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 07:52 مساء
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
صورة مثبتة من فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية ثالثة.

وقال السيسي في ختام مؤتمر بعنوان «حكاية وطن» تناول المشروعات التي حققتها الدولة على مدار 10 سنوات، إنه كما «لبيت نداء المصريين من قبل فإنني ألبي نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على استكمال الحلم لمدة رئاسية جديدة»، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتابع الرئيس المصري في كلمته «نجدد العهد على العمل من أجل استكمال الحلم»، وبناء «وطن على أسس الكرامة الاجتماعية ودولة المؤسسات»، وتعهد بتطوير الحياة الحزبية والسياسية حتى تتحقق للدولة مسارات ورؤى متعددة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الإثنين الماضي، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في 10 و 11 و12 ديسمبر في الداخل. وفي عامي 2014 و2018، كان السيسي فاز بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وتضمن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة مواعيد فتح باب الترشح؛ حيث دعت الهيئة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبارًا من 5 وحتى 14 أكتوبر، وستجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى البلاد.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.  

3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج 
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة. 
 
وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.  ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين فى الداخل.
 
18 ديسمبر  إعلان النتيجة العامة 
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
 كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
 
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر،  كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

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