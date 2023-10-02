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سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 05:58 مساء
سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيًا
رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات. (الإنترنت)
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اتهمت سلوفاكيا، الإثنين، روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، واستدعت دبلوماسيًا روسيًّا إثر تصريحات لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية أشار فيها إلى «تدخل واشنطن في السياسة الداخلية السلوفاكية».

واحتجت وزارة الخارجية السلوفاكية على تصريحات سيرغي ناريشكين الذي «شكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا»، واصفة ما قاله بأنه «تدخل غير مقبول لروسيا الاتحادية في العملية الانتخابية» في سلوفاكيا، بحسب «فرانس برس».

وفاز حزب شعبوي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية الأحد.

 تشكيل حكومة جديدة
وقالت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا، الأحد، إنها ستطلب رسميًا من الحزب الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو تشكيل حكومة جديدة، الإثنين. وأضافت كابوتوفا في بيان «وفقًا لتقاليدنا الدستورية سأكلف غدًا الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة».

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وبعد فرز كل الأصوات تقريبًا، حصل حزب «سمير-إس دي» بقيادة رئيس الوزراء السابق على 23.3% متغلبًا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%. وتعهّد فيكو (59 عامًا) ألا ترسل سلوفاكيا «قطعة ذخيرة واحدة» إلى أوكرانيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وصرح للصحفيين، الأحد، بأن «لسلوفاكيا وشعبها مشاكل أكبر من (العلاقات مع) أوكرانيا». وأضاف أن أوكرانيا كانت «مأساة كبيرة للجميع» ودعا إلى محادثات سلام لأن «اعمال قتل جديدة لن تفيد أحدًا».

تغير جذري 
يتوقع محللون أن تحدث حكومة برئاسة فيكو تغيّرًا جذريًا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

ويرجّح أن يسيطر حزب «سمير» على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الغالبية. ويُنظر إلى حزب «هلاس-إس دي» اليساري الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب «سمير» من حزب فيكو كشريك محتمل؛ إذ يتوقع أن يحصل على 27 مقعدًا.

ويتولى قيادة «هلاس» بيتر بلغريني الذي تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا عام 2018 بعدما اضطر فيكو للتنحي في ظل احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد بعد مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته.

كشف كوتشياك عن العلاقة بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر تقرير نُشر بعد وفاته. وأفاد بلغريني الصحفيين بأن مشاركة رئيسي وزراء سابقين في حكومة واحدة ليست فكرة جيّدة، لكن «ذلك لا يعني أن ائتلافًا من هذا النوع يعد أمرًا مستحيلًا».

انضمام بلغريني إلى الائتلاف
وقال المحلل برانيسلاف كوفاتشيك من جامعة ماتييه؛ بل في مدينة بانسكا بيستريتسا، إنه يتوقع انضمام بلغريني إلى الائتلاف. وأكد «قد لا يكون عضوًا في الحكومة. يمكن أن يصبح رئيسًا للبرلمان. فعل ذلك في الماضي وكان أداؤه جيّدًا».

يمكن للحزبين أن يتفقا مع «الحزب الوطني السلوفاكي» القومي الذي يتوقع أن يحصل على عشرة مقاعد ليشكّلوا معًا غالبية في البرلمان بـ79 مقعدًا. وشكّل فيكو مرتين في الماضي حكومة مع «الحزب الوطني السلوفاكي» الذي عارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وتعد سلوفاكيا من أكبر المانحين لأوكرانيا في أوروبا.

زار وزير الدفاع السلوفاكي مارتن سكلينار كييف قبيل الانتخابات، فيما شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاقتراع سلوفاكيا لـ«وقوفها إلى جانب أوكرانيا».

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