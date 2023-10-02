الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر التلفزيون الجزائري، يوم الإثنين، أن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة بهدف المساعدة في حل أزمتها السياسية.

واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية. واستولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك في يوليو وأسسوا مجلسًا عسكريًا، بحسب «رويترز».

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، فإن الحكومة الجزائرية تلقت عبر الوزارة مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر

وأضاف البيان: «هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية، التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها».

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وتابع بيان الخارجية الجزائرية: «بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع الأطراف المعنية كافة حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يقترح مبادرة لتسوية سياسية سلمية للأزمة في النيجر. وبحسب الوزير، فإن هذه المبادرة تتضمن تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات الدستورية وتحديد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.