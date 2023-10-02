  • Alwasat News
Atwasat

الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 03:35 مساء
الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية
تظاهرات في النيجر. (الإنترنت)
alwasat radio

ذكر التلفزيون الجزائري، يوم الإثنين، أن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة بهدف المساعدة في حل أزمتها السياسية.

واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية. واستولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك في يوليو وأسسوا مجلسًا عسكريًا، بحسب «رويترز».

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، فإن الحكومة الجزائرية تلقت عبر الوزارة مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر
وأضاف البيان: «هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية، التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها».

-  مقتل 12 جنديا في النيجر إثر هجوم جنوب غرب البلاد
-  المجلس العسكري في النيجر يرحب باعتزام فرنسا سحب قواتها من البلاد

وتابع بيان الخارجية الجزائرية: «بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع الأطراف المعنية كافة حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يقترح مبادرة لتسوية سياسية سلمية للأزمة في النيجر. وبحسب الوزير، فإن هذه المبادرة تتضمن تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات الدستورية وتحديد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: تعب الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت
الكرملين: تعب الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت
أرمينيا تتهم قوات أذربيجان بإطلاق النار في منطقة حدودية.. وباكو تنفي
أرمينيا تتهم قوات أذربيجان بإطلاق النار في منطقة حدودية.. وباكو ...
بقاء مسؤولين انفصاليين أرمن في «قره باغ» لإنقاذ الضحايا
بقاء مسؤولين انفصاليين أرمن في «قره باغ» لإنقاذ الضحايا
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيًا
سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي ......
ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»
ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»...
الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية
الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية...
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على ......
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها...
المزيد