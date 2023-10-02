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أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 03:00 مساء
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
جندي أذربيجاني يرفع علم بلاده. (الإنترنت)
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أفادت أرمينيا عن سقوط «ضحايا» في صفوف قواتها اليوم الإثنين، بعدما اتهمت القوات الأذربيجانية بفتح النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك «مستقر نسبيا».

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تلغرام، «هناك خسائر في الجانب الأرمني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الاثنين، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

- أرمينيا تتهم قوات أذربيجان بإطلاق النار في منطقة حدودية.. وباكو تنفي

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنها «تنفي بشدة» هذه المعلومات، وفق الوكالة الفرنسية.

وبلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين بعد أن حققت باكو نصرا خاطفا في ناغورني قره باغ، وهي منطقة كانت تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.

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