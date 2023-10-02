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كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 02:27 مساء
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
قرب بلدة نوميتال في غرب كيبيك أتت حرائق على آلاف الهكتارات من الغابات، 22 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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عندما ينظر العلماء إلى الأرقام لتقييم موسم الحرائق في كندا، يجدون صعوبة في إيجاد التعابير لوصفه، ويؤكدون أنه «غير مسبوق» و«استثنائي من حيث الحجم والمدة»، وسيكون له «عواقب وخيمة على المدى الطويل».

ويقول الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية، يان بولانجيه، «الأمر بسيط: لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية على نطاق كندا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يسبق أن جاءت حرائق على هذا الحجم الكبير من المساحات (18 مليون هكتار، 6400 حريق)، أو إجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص (أكثر من 200 ألف)، وتضرر عدة مقاطعات واندلاع حرائق ضخمة.

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وصرح المتخصص في حرائق الغابات، لـ«فرانس برس»، «هذا بمثابة ناقوس خطر لأننا لم نتوقع أن يحصل ذلك بهذه السرعة».

في كيبيك المقاطعة الأكثر تضررا، والتي تشهد عادة حرائق كبرى أقل مما يحدث في غرب البلاد، كانت الصدمة كبيرة خاصة في منطقة أبيتيبي تيميسكامينغ النائية، حيث للغابات أهمية خاصة.

وتعرت أغصان الأشجار وتفحمت جذوعها وجذورها، وفي إحدى غابات التنوب السوداء وحدها مجموعة من الطحالب صمدت أمام السنة النار التي نشبت في يونيو.

من جهته يقول الأستاذ في علوم بيئة الغابات في جامعة كيبيك بأبيتيبي تيميسكامينغ، ماكسنس مارتن، «فرص تجدد هذه الغابة ضئيلة جدا، فالأشجار فتية بحيث لم يتسن لها الوقت لتشكيل جذور لضمان الجيل القادم».

فقدان ثلث الغابة
أمام هذا الوضع المثير للقلق «وإذا استمرينا في المنحى الحالي، سنكون بحلول عام 2100 قد فقدنا ثلث الغابة الشمالية في كيبيك»، على حد قوله.

وتعتبر هذه المساحات الخضراء التي هي أكبر مساحة برية في العالم وتحيط بالمنطقة القطبية الشمالية - من كندا مرورا بألاسكا وسيبيريا وشمال أوروبا - حيوية لمستقبل الكوكب.

وتتأجج الحرائق في هذه المنطقة جراء زيادة الجفاف والسخونة الناجمة عن تغير المناخ. ومن خلال انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، تساهم هذه الحرائق بدورها في ارتفاع حرارة الأرض، فيما يمثل حلقة مفرغة.

والميزة الأخرى لهذه الغابة الشمالية هي أنها تطلق 10 إلى 20 مرة كمية أكبر من الكربون، لكل وحدة مساحة محروقة من النظم البيئية الأخرى.

ومع الحرائق، وصلت الانبعاثات الكندية إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام (473 ميغاطن من الكربون)، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الرقم القياسي السابق، وفقا لبيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

وفي الغابة الشمالية، وبسبب سماكة الدبال على الأرض، يمكن أن تبقى الحرائق مشتعلة تحت الأرض لأشهر.

ويقول رئيس بلدية ليبيل سور كويفيون، غي لافرينيير، مبتسما «كما أوضحنا للسكان أن الحرائق لن يتم إخمادها كليا إلا مع تساقط الثلج.. الجميع ينتظر الشتاء بفارغ الصبر». وهي بلدة في كيبيك يبلغ عدد سكانها الفي نسمة وجرى إجلاؤهم مرتين في يونيو.

وجرى إنقاذ المنازل من النيران بفضل بحيرة أعاقت تقدم السنة اللهب. لكن فصل الصيف كان مضطربا إذ لم يتمم أي طفل عامه الدراسي، ودمرت مئات الشاليهات الصغيرة التي بنيت في الغابة.

واليوم تحيط بالبلدة خنادق لوقف انتشار النار، وجرى إنشاؤها عن طريق إزالة الصنوبريات شديدة الاشتعال.

ويقول رئيس البلدية مستذكرا «تولت آلات قطع الأشجار وكانت مروحية تسقط كميات من المياه في الوقت نفسه حتى لا تشتعل النيران فيها».

وهو يرغب الآن أن تحاط المدينة بالأشجار الكثيفة الأغصان الأقل اشتعالا لتشكل حاجزا.

عجز عن التعامل مع بؤر الحرائق
ومنذ أشهر يتأثر جزء كبير من كندا بما في ذلك أقصى الشمال، بجفاف حاد. وكان يوم واحد فقط من البرق كفيلا بإشعال مئات بؤر الحرائق في الوقت نفسه، ووقفت فرق الإطفاء والسلطات والسكان عاجزة عن التعامل معها.

وتقول دوريس نوليت رئيسة قسم الإطفاء التطوعي في نورميتال وهي بلدة أخرى في كيبيك جرى إخلاؤها، «كان أمام السكان خمس دقائق للخروج من منازلهم والمغادرة. كان الأمر صادما ومخيفا خاصة مع تصاعد الدخان الكثيف واقتراب ألسنة اللهب».

وهي تشرف على فريق مكون من 20 شخصا، وأكدت أنها شعرت بخوف شديد لسلامة «رفاقها»، مضيفة «كانت المرة الأولى التي نواجه فيها حرائق الغابات.. لقد تم تدريبنا على مكافحة حرائق المنازل والسيارات».

وهذا العام تأثر جميع الكنديين تقريبا بموسم الحرائق، بشكل مباشر أو لأنهم استنشقوا دخانها بعد أن قطع آلاف الكيلومترات، وساهم أيضا في تلويث الهواء بشكل متكرر في قسم من شمال الولايات المتحدة.

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