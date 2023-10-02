كوريا الشمالية تندد بـ«ضغوط» الوكالة الذرية للحد من برامجها النووية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت كوريا الشمالية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لانضمامها إلى حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة، و«إعداد» مشروع قرار بشأن برامجها النووية، ووصفت الوكالة بأنها «بوق مأجور» لواشنطن.

وأصدر ناطق باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في بيونغ يانغ، لم يذكر اسمه، بياناً انتقد فيه القرار الذي تم تبنيه الجمعة، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية، بحسب وكالة «رويترز».

- كوريا الشمالية تكرس في دستورها وضعها كدولة تمتلك السلاح النووي

ووصف الناطق القرار بأنه «نتيجة مؤامرة» من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل «لا رجعة فيه».

قانون يكرّس وضع البلاد كقوة نووية

والخميس، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن المجلس التشريعي في بيونغ يانغ أقر قانونًا يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه».