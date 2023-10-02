  • Alwasat News
Atwasat

وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 09:53 صباحا
وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، يستقبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في العاصمة الأوكرانية كييف. 2 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا «هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي»، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بوريل: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بوريل، أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، «نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء لتجدد دعمها ليريفان
وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء لتجدد دعمها ...
ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية تضخيم أصوله
ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية تضخيم أصوله
7 قتلى بعد انهيار سقف كنيسة بشمال شرق المكسيك
7 قتلى بعد انهيار سقف كنيسة بشمال شرق المكسيك
بوريل: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
بوريل: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي
وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود المستقبلية» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
كوريا الشمالية تندد بـ«ضغوط» الوكالة الذرية للحد من برامجها النووية
كوريا الشمالية تندد بـ«ضغوط» الوكالة الذرية للحد من برامجها ......
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي ......
بنغلادش تواجه أسوأ انتشار لحمى الضنك مع وفاة أكثر من ألف شخص في 2023
بنغلادش تواجه أسوأ انتشار لحمى الضنك مع وفاة أكثر من ألف شخص......
وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي
وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه «ضمن الحدود ......
بوريل: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
بوريل: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ......
المزيد