7 قتلى بعد انهيار سقف كنيسة بشمال شرق المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون، الأحد في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، مع تواصل البحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين.

وقال الناطق باسم أمن حكومة الولاية في بيان، «تأكد مقتل سبعة أشخاص وأسعِف عشرة جرحى»، مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين، وفق وكالة «فرانس برس».

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هناك ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

وقالت السلطات في بيان، إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 (20,18 ت غ)، عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي قال خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة «نعيش لحظة صعبة جدا (...) سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة»، مضيفا «تجري حاليا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض»، دون أن يحدد عددهم.

حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

ونقلت قناة «ميلينيو»، عن أحد عناصر الصليب الأحمر، أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل التقديرات بوجود 80 شخصا في الكنيسة وقت انهيار السقف.

وأشار إلى أنه مع حلول الليل، باتت فرق الإنقاذ تنتظر وصول معدات متخصصة من أجل القيام بـ«مسح أخير» تحت الركام للبحث عن ضحايا وناجين.

وأعرب حاكم ولاية تاماوليباس أميريكو فياريال، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) عن أسفه للحادث، مؤكدا أن كل خدمات الإسعاف في حالة تأهب لعلاج المصابين.

وأكد أن «أجهزة الأمن والدفاع المدني تقوم بإدارة الوضع... هي موجودة في المكان لتنسيق عمليات الإنقاذ».

وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة، بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

ورفع عمال الإنقاذ قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين.

وتعيد هذه المشاهد التذكير بما كان رجال الإنقاذ يقومون به في العام 2017، بعيد الزلزال الذي هزّ وسط البلاد.

أشخاص هرعوا للبحث عن أقاربهم

وأظهرت اللقطات أن الكنيسة التي انهار سقفها كانت محاطة بسيارات الإسعاف وعناصر الشرطة، إضافة إلى أشخاص هرعوا للبحث عن أقاربهم الذين كانوا في المكان عند وقوع الحادث.

كما أظهر شريط جرى تداوله على منصات التواصل، وقيل إنه للحظة وقوع الحادث، انهيار سقف الكنيسة قبل أن تلفّها كتلة ضخمة من الغبار.

ونشرت أبرشية المكسيك رسالة على منصات التواصل أعربت فيها عن تعازيها لعائلات الضحايا. وأضافت «ننضم إلى أبرشية تامبيكو في الصلاة من أجل إخوتنا القتلى والجرحى».

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ونشر العديد من سكان المنطقة دعوات عبر مواقع التواصل، لتوفير أجهزة وأدوات تساعد في عمليات الإنقاذ.

ويقدّر عدد سكان سيوداد ماديرو بنحو 200 ألف نسمة، وهي مدينة تقع عند السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وتطلّ على خليج المكسيك.