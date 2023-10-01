كوريا الشمالية تتهم أميركا بالسماح بوقوع هجوم على سفارة كوبا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة بالسماح بوقوع هجوم «إرهابي»، ضد كوبا على الأراضي الأميركية، قائلة إن الهجوم الذي استهدف السفارة الكوبية في واشنطن في الآونة الأخيرة كان نتيجة نوايا أميركية مناهضة لكوبا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن الولايات المتحدة أهملت في ضمان سلامة البعثة الكوبية وحرصت فقط على وضع الدول التي لا تفضلها، مثل كوبا، على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وفق «رويترز».

وتضم القائمة التي تحددها وزارة الخارجية الأميركية، أيضا كوريا الشمالية وسورية وإيران.

«هجوم إرهابي خطير»

واستهدف مهاجم السفارة يوم 24 سبتمبر بزجاجتي مولوتوف. ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال الناطق، الذي لم يُذكر اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الحادث كان «هجوماً إرهابياً خطيراً».

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم وإن سلطات إنفاذ القانون الأميركية ستجري تحقيقاً.