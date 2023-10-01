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الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة أوكرانيا يفوز في انتخابات سلوفاكيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 08:50 صباحا
الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة أوكرانيا يفوز في انتخابات سلوفاكيا
ناخبون يدلون بأصواتهم في براتيسلافا، 30 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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فاز حزب شعبوي يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية الأحد.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب «سمير-إس دي»، بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23,3%، متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعهّد فيكو (59 عاما) بأن سلوفاكيا لن ترسل «قطعة ذخيرة واحدة» إلى أوكرانيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

- انتخابات سلوفاكية تحدد مسار السياسة الخارجية ومصير دعم أوكرانيا

ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة برئاسة فيكو، تغيّرا جذريا في سياسة سلوفاكيا الخارجية، لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

ويرجّح بأن يسيطر حزب «سمير» على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150، وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.

ويُنظر إلى حزب «هلاس-إس دي» اليساري الذي ظهر عام 2020، عندما انسحب عدد من نواب «سمير» من حزب فيكو كشريك محتمل إذ يتوقع بأن يحصل على 27 مقعدا.

ويتولى قيادة «هلاس» بيتر بلغريني الذي تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا عام 2018، بعدما اضطر «فيكو» للتنحي في ظل احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد بعد مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته.

وكشف كوتشياك عن العلاقة بين المافيا الإيطالية، وحكومة فيكو في آخر تقرير نُشر بعد وفاته.

انضمام بلغريني إلى الائتلاف
وأفاد بلغريني الصحفيين، بأن مشاركة رئيسي وزراء سابقين في حكومة واحدة ليست فكرة جيّدة، لكن «ذلك لا يعني أن ائتلافا من هذا النوع يعد أمرا مستحيلا».

وقال المحلل برانيسلاف كوفاتشيك من جامعة ماتييه، بل في مدينة بانسكا بيستريتسا لـ«فرانس برس»، إنه يتوقع انضمام بلغريني إلى الائتلاف.

وأكد «قد لا يكون عضوا في الحكومة. يمكن أن يصبح رئيسا للبرلمان. فعل ذلك في الماضي وكان أداؤه جيّدا».

ويمكن للحزبين أن يتفقا مع «الحزب الوطني السلوفاكي» القومي الذي يتوقع أن يحصل على عشرة مقاعد ليشكّلوا معا غالبية في البرلمان بـ79 مقعدا.

سلوفاكيا من أكبر المانحين لأوكرانيا
وشكّل فيكو في الماضي حكومة مرتين مع «الحزب الوطني السلوفاكي» الذي عارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتعد سلوفاكيا من أكبر المانحين لأوكرانيا في أوروبا.

وزار وزير الدفاع السلوفاكي مارتن سكلينار كييف قبيل الانتخابات، فيما شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاقتراع سلوفاكيا لـ«وقوفها إلى جانب أوكرانيا».

«أقرب إلى المجر»
وقال المحلل المستقل غريغوريي ميسيزنيكوف، لـ«فرانس برس»، «علينا لإنصات بتمعّن لما يقوله فيكو علنا»، مضيفا «إنه ينشر روايات مؤيّدة لروسيا.. وهذا أمر خطير. لن يكون من السهل تنفيذ التهديد، لكنه.. سيحاول، وسنكون أقرب إلى المجر حينذاك».

ويُنظر إلى المجر على أنها دولة مسببة للمتاعب في الاتحاد الأوروبي، إذ تواجه انتقادات متكررة في قضايا مرتبطة بسيادة القانون وعرقلة جهود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا.

وسيشارك حزب «أولانو» الوسطي التابع لرئيس الوزراء السابق إيغور ماتوفيتش، الذي تولى السلطة في العامين 2020 و2021، ودخل في عراك بالأيدي مع عضو في حزب «سمير».

وقاد «أولانو» ائتلافا يضم ثلاثة أحزاب يتوقع بأن يفوز بـ16 مقعدا.

كما جمع المسيحيون الديموقراطيون (وسط) و«ساس» اليميني ما يكفي من الأصوات لشغل مقاعد في البرلمان.

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