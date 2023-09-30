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دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» لأزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 07:45 مساء
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» لأزمة الهجرة
قادة دول مجموعة "ميد9" ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. (الإنترنت)
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دعت دول البحر الأبيض المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها الجمعة في مالطا، إلى استجابة «موحدة» و«بنيوية» لأزمة الهجرة، فيما صعّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الموقف من خلال التلويح بتحفظات جديدة عن دور المنظمات غير الحكومية.

وجاء في البيان الختامي لقمة «ميد9»، «نكرر الحاجة إلى تعزيز كبير لجهود الاتحاد الأوروبي» مع بلدان انطلاق المهاجرين وعبورهم. وشاركت في القمة كرواتيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا.

شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس
ولخّص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، مضيف القمة، هذه الرغبة قائلًا إنه «يجب معالجة القضية من جذورها» من خلال «شراكات قوية وشاملة مع جميع شركائنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط». شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات هذا البلد المغاربي. ووجه رؤساء الدول والحكومات، الذين اصطفوا أمام كاتدرائية «مدينة» في جزيرة مالطا، رسالة مماثلة.

وقالت جورجيا ميلوني إنه «في غياب حلول بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع»، منتقدة «قصر نظر» من يعتقدون بقدرتهم على مواجهة هذا التحدي في شكل منفرد.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الوضع الاستثنائي» يستدعي «بكل وضوح ردّا أوروبيًا موحدًا، ويدفعنا جميعًا إلى إظهار تضامن مع إيطاليا»، مؤكدًا التفاهم غير المتوقع والمتزايد مع البلد الجار.

وأجرى الرئيس الفرنسي الذي يؤكد أن موقفه تقدمي ويعمل من أجل وحدة الصف الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإيطالية التي ترأس حكومة تعتبر وريثة الفاشية وانتخبت قبل سنة على أساس برنامج قومي، محادثات طويلة الثلاثاء في روما وبات لديهما «رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة».

ثنائي إيطالي - فرنسي 
يأتي هذا التقارب بعد سلسلة توترات فرنسية - إيطالية بشأن هذه المسألة الشائكة، وبعد أن تحدث ماكرون عن «الاستجابة المبسطة والقومية» التي نسبها بشكل مبطن إلى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، أحد أركان الائتلاف الحكومي الإيطالي وحليف زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن.

- دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة
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والتقى ماكرون وميلوني على هامش «ميد9» مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لمناقشة «تطبيق خطة من عشر نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية» في منتصف سبتمبر لمساعدة إيطاليا التي تواجه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الصغيرة.  بعد أكثر من أسبوع من الهدوء المرتبط بسوء الأحوال الجوية، تجدد وصول المهاجرين من طريق البحر، الجمعة، إلى الجزيرة الإيطالية.

وبين يونيو وأغسطس، غرق ما لا يقل عن 990 شخصًا في وسط البحر الأبيض المتوسط؛ أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا سجل خلال الصيف السابق، وفقًا لإحصاء نشرته منظمة اليونيسف، الجمعة، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر «مقبرة للأطفال ومستقبلهم».

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