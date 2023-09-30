  • Alwasat News
Atwasat

زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 09:32 صباحا
زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إلى اليسار) يستقبل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو في كييف، 28 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلا لمواجهة الغزو الروسي.

ومنذ بدء موسكو هجومها العسكري في فبراير 2022، تعوّل أوكرانيا على المساعدات العسكرية الغربية، وتسعى بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليا خشية تراجع الدعم الغربي لها مع مرور الوقت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى الجمعة «مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقا.. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم».

«أفضل النتائج في الميدان»
وأعرب عن رغبة بلاده في أن تنتج محليا «المعدات اللازمة لدفاعنا.. والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان»، وذلك أمام المنتدى الذي يحضره مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.

- زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى «ناتو» مجرد مسألة وقت

ويأتي المنتدى في وقت تدفع أوكرانيا للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجوم مضاد بدأته مطلع يونيو لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لا تزال نتائجه دون ما كانت تأمل كييف ودول غربية بتحقيقه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا

جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية

محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست أولوية
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست أولوية
إيطاليا تصرّ على تشكيل مهمة بحرية للتصدي للهجرة بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا
إيطاليا تصرّ على تشكيل مهمة بحرية للتصدي للهجرة بالاتفاق مع دول ...
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن «تعديلا جزئيا» للدستور
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن «تعديلا جزئيا» للدستور
رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتًا لحجب الثقة أمام الجمعية الوطنية
رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتًا لحجب الثقة أمام الجمعية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق ......
المزيد
إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة إيطالية
إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة إيطالية...
الحكومة الأرمينية: أكثر من 100 ألف شخص فروا من ناغورني قره باغ
الحكومة الأرمينية: أكثر من 100 ألف شخص فروا من ناغورني قره ......
زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة
زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة...
رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتًا لحجب الثقة أمام الجمعية الوطنية
رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتًا لحجب الثقة أمام الجمعية ......
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن «تعديلا جزئيا» للدستور
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن «تعديلا جزئيا» للدستور...
المزيد