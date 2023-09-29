الأمم المتحدة ترسل بعثة إنسانية لقره باغ للمرة الأولى منذ 30 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

ترسل الامم المتحدة نهاية هذا الاسبوع بعثة إلى ناغورني قره باغ بهدف تقييم الحاجات الإنسانية، وفق ما أعلن الناطق باسم المنظمة الأممية ستيفان دوغاريك، موضحا أن المنظمة لم تتمكن من دخول هذه المنطقة «منذ نحو ثلاثين عاما».

وقال دوغاريك إن «حكومة أذربيجان والأمم المتحدة اتفقتا على إرسال بعثة الى المنطقة. البعثة ستصل نهاية هذا الأسبوع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقبل أكثر من 10 أيام تمكنت القوات الأذرية من تحقيق نصرًا خاطفًا على قوات الانفصاليين في قره باغ وأجبرتها على الاستسلام، ومنذاك ويتواصل فرار سكان الإقليم إلى أرمينيا، وسط تحذيرات يريفان من «تطهير عرقي» تمارسه باكو.

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وأعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

واتّهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان خلال اجتماع حكومي إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».