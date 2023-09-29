دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي قادة تسع دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي الجمعة في مالطا، لتوحيد مواقفهم على صعيد الهجرة خصوصا، مستندين إلى توافق غير متوقع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وعلى خلفية مفاوضات صعبة في بروكسل.

ويجري الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية لقاء مطلعا بعد الظهر على هامش قمة ميد9 تنضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على ما أفاد الوفد الفرنسي.

واوضح المصدر أن اللقاء سيتمحور على «تطبيق خطة من عشر نقاط عرضته المفوضية الأوروبية للسماح للاتحاد الأوروبي بمواجهة تحدي الهجرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعُرضت خطة طوارئ لمساعدة إيطاليا خلال زيارة فون دير لايين منتصف سبتمبر لجزيرة لامبيدوسا التي يتدفق إليها عدد قياسي من المهاجرين، وبعد هدوء استمر أكثر من أسبوع وصلت أعداد إضافية منهم عبر البحر إلى لامبيدوسا الجمعة.

«رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة»

وأجرى الرئيس الفرنسي الذي يؤكد أنه تقدمي ومؤيد للوحدة الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية، التي ترأس حكومة تعتبر وريثة الفاشية، وانتخبت قبل سنة على أساس برنامج قومي، محادثات طويلة الثلاثاء في روما وبات لديهما «رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة».

والأحد، أشاد ماكرون بموقف ميلوني «التي تتحمل مسؤولياتها» بمنأى عن التوترات الفرنسية-الإيطالية الماضية بشأن هذه المسألة المتفجرة. وبمنأى أيضا عن «الاستجابة المبسطة والقومية» التي نسبها من دون أن يسميه إلى ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال، أحد أسس الائتلاف الحكومي وحليف زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن.

- فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

وتأمل فرنسا من خلال هذا التوافق الذي يغلب المصلحة، أن توجه قمة ميد9 في فاليتا «رسالة واضحة» على أن الاستجابة يجب أن «تتم على المستوى الأوروبي».

والخميس أعطت ألمانيا في بروكسل الضوء الأخضر لفصل أساسي من ميثاق الهجرة الأوروبي كانت يعطل المفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء في الدول الأعضاء. إلا أن روما أبدت بعض التحفظات مطالبة بمزيد من الوقت لدرس محتواه بالتفصيل.

وأدرجت مالطا بند الهجرة على جدول أعمال القمة الذي يتضمن أيضا دعم أوكرانيا وتوسيع الاتحاد أو المسائل الاقتصادية قبل لقاءات مهمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة في إسبانيا بعد أسبوع، وفي بروكسل نهاية أكتوبر وفي ديسمبر.

وأدرجت حكومة جزيرة مالطا الواقعة بين سواحل إيطاليا وشمال إفريقيا، ندوة حول العلاقات مع الجيران على «الضفة الجنوبية» للبحر المتوسط ومن بينها تونس وليبيا، بلدا العبور للمهاجرين. وينتظر الأوروبيون المزيد من الجهود من جانب هذه الدول لاحتواء عمليات المرور.

ويتوقع أن يتطرق قادة دول ميد9 التي تضم أيضا كرواتيا وقبرص وإسبانيا واليونان والبرتغال وسلوفينيا إلى انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، الذي قد يؤثر على دول شمال إفريقيا التي تشكل نقطة عبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

تحديات إقليمية وكوارث طبيعية

وتدعو ميلوني التي تواجه منذ يناير تدفق المهاجرين بأعداد متنامية مقارنة بالعام 2022 رغم وعود التشدد، وماكرون، إلى تعاون أوثق مع تونس رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان حول ممارسات هذا البلد.

ويريد الثنائي الإيطالي-الفرنسي تشديد عمليات المراقبة الأوروبية في البحر.

وسيتناول قادة هذه الدول أيضا الكوارث الطبيعية التي تشكل تحديات إقليمية بعد زلزال مدمر في المغرب وكارثة الفيضانات في ليبيا.

وقالت فون دير لايين «لطالما اضطلعت مالطا بدور استراتيجي في المتوسط. وما من مكان أفضل لإجراء المحادثات المهمة المدرجة في إطار هذه القمة حول مستقبل المنطقة».