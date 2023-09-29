أخطر موجة عنف منذ 50 عامًا.. حرب العصابات تشتعل في السويد

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل في السويد حرب عصابات الجريمة المثيرة للرعب، مع مقتل 11 شخصًا جراء العنف المسلح في سبتمبر الجاري، وهو أحد أكثر الشهور دموية بتاريخ البلاد الحديث، ضمن موجهة عنف هي الأخطر منذ 50 عامًا، بحسب تقارير أجنبية وعربية.

جرائم قتل ناجمة عن خلاف بين عصابات إجرامية

وأكدت هيئة الإذاعة السويدية مقتل 3 أشخاص يومي الأربعاء والخميس بحوادث منفصلة في البلاد، ربطتها بأعمال العنف الناجمة عن خلاف بين عصابات إجرامية.

الضحية الأولى شاب عمره 18 عامًا، قتل بالرصاص في ساعة متأخرة من الأربعاء في إحدى ضواحي ستوكهولم، وبعد ساعات قتل رجل وأصيب آخر في إطلاق نار ببلدة جوردبرو جنوبي العاصمة، أما آخر الضحايا فكانت امرأة في العشرينات من عمرها، قتلت صباح الخميس في انفجار وقع بمدية أوبسالا غربي ستوكهولم، بحسب تقرير لقناة «الجزيرة» القطرية.

انفجاران عنيفان وسط السويد

وأول أمس الثلاثاء، وقع انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وقالت الوكالة إن الانفجار وقع في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، ما أدى إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، وتناثر الحطام في مرآب السيارات.

وذكرت صحيفة «إكسبريسن» السويدية أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد.

وتفيد التقارير بأن عصابتين واحدة يقودها مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها مساعده السابق، تتقاتلان على المخدرات والأسلحة.

وأشارت الشرطة إلى إجلاء سكان المنطقة المتضررة في لينكوبنغ إلى منشأة رياضية قريبة، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.

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مقتل 36 شخصًا جراء 261 حادث إطلاق نار هذا العام في السويد

وبحسب إحصائية لوكالة «أسوشيتد برس»، فقد وقع 261 حادث إطلاق نار هذا العام في السويد، أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 73 آخرين. وعقب الانفجارات، قالت الحكومة السويدية إنها ستعقد اجتماعا لتحديد الإجراءات اللازمة لمحاربة عنف العصابات التي يمكن تنفيذها بسرعة.

وتعمل الحكومة السويدية على تشديد القوانين لمعالجة الجرائم المرتبطة بالعصابات، والتي زادت حدتها بعد العام 2017، في حين قال رئيس الشرطة السويدية في وقت سابق من هذا الشهر إن العصابات المتحاربة جلبت موجة «غير مسبوقة» من العنف إلى البلاد.

مطالب بنشر الجيش ودعوات لإعلان الطوارئ

ومع تزايد عمليات القتل والتفجيرات، تزايدت الدعوات في السويد لنشر الجيش وإعلان حالة الطوارئ، لمواجهة العصابات الإجرامية، حيث تحتل السويد مرتبة متقدمة على مستوى الجريمة المنظمة والقتل بالرصاص والتفجيرات على المستوى الإقليمي في إسكندنافيا وأوروبا. وتتقاتل مجموعات مختلفة على أسواق المخدرات في المجتمع السويدي، الذي يعاني من أزمة «تشكل منعزلات عرقية».

وانتهجت كوبنهاغن في السنوات الأخيرة سياسات متشددة في مجال منع ما تطلق عليه «الغيتوهات» في ضواحي المدن الدنماركية، بتوزيع السكان الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، وتفكيك مجمعات سكنية بنيت في ستينيات القرن الماضي لأجل «سياسات دمج شامل في المجتمع».