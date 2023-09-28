الكرملين: لا سبب يدعو الأرمن للفرار من قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

قالت موسكو، الخميس، إنها لا ترى سببا يدعو الأرمن إلى الفرار من ناغورني قره باغ، نافية فعليا الاتهامات بـ«التطهير العرقي» التي وجهتها يريفان لباكو.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «لا يمكننا أن نقول من هو المذنب (بالنزوح الجماعي)، لأنه لا توجد أسباب مباشرة لمثل هذه الأعمال. ومع ذلك، يعبّر السكان عن رغبتهم في مغادرة أراضي ناغورني قره باغ»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».



تأتي التصريحات الروسية في وقت أعلنت يريفان فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، ما اعتبره رئيس الوزراء نيكول باشينيان بمثابة حملة «تطهير عرقي».



فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وفي التفاصيل، أعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.



وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.



يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

وخلال الاجتماع الحكومي، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».