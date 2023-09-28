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بعد حبسه.. دعوة أممية لاحترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لقره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 01:29 مساء
بعد حبسه.. دعوة أممية لاحترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لقره باغ
آثار الاشتباكات بين الجيش الأذري والانفصاليين الأرمن في إقليم قره باغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إلى احترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لمنطقة ناغورني قره باغ روبن فاردانيان بعدما وضعته أذربيجان في الحبس الاحتياطي.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة «فرانس برس»: «من الأساسي أن يجرى احترام وحماية حقوق روبن فاردانيان وكل شخص محتجز آخر بشكل كامل».

وفي وقت سابق اليوم، أمرت محكمة أذرية بوضع الزعيم الانفصالي السابق في إقليم ناغورني قره باغ قيد الحبس الاحتياطي عقب اتهامه بتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم أخرى.

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن محكمة في باكو قضت باعتقال فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام، ووضعه في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، وفق موقع «يورو نيوز».

أرمينيا تتهم أذربيجان بتنفيذ «اعتقالات غير قانونية» على الحدود
وإثر ذلك، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بـ«اعتقال غير قانوني» لأشخاص يحاولون دخول أرمينيا من منطقة ناغورني قره باغ.

وقال باشينيان في اجتماع لمجلس الوزراء غداة اعتقال حرس الحدود الأذري للزعيم السابق للمنطقة الانفصالية: «أذربيجان تجري اعتقالات غير قانونية لأشخاص عند نقطة التفتيش، وهو ما يقلقنا بشدة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ
وأعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورو نيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة
واتهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».

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