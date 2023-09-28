الكرملين يعلق على حل السلطات الانفصالية نفسها في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الكرملين، الخميس، أنه أخذ علما بإعلان سلطات منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية أنها ستحل نفسها عقب العملية العسكرية الأذرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «أخذنا علما بالأمر ونحن نراقب عن كثب الوضع. عناصر حفظ السلام (الروس) يواصلون مساعدة الناس»، مضيفا أن الكرملين على تواصل مع أذربيجان فيما يتعلق بمسائل إنسانية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أمر الزعيم الانفصالي لناغورني قره باغ بحل جميع مؤسساتها بحلول نهاية العام، معلنا بأن الدويلة الانفصالية «ستزول من الوجود» اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذرية الأسبوع الماضي بـ«حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 يناير 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود»، وفق موقع «يورونيوز».

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وأعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

وخلال الاجتماع الحكومي، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورونيوز».