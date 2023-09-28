محاولة اغتيال أرملة مرشح للرئاسة الإكوادورية قتل قبل شهر

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت محاولة اغتيال أرملة مرشح للرئاسة الإكوادورية قُتل في أغسطس، حسب ما أعلن كريستيان زوريتا، صديق زوجها والذي ترشح محله في الانتخابات.

وقال زوريتا في منشور على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً) إنّ «فيرونيكا ساروز، زوجة فرناندو فيلافيسينسيو، كانت لتوّها هدفا لاعتداء»، دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابة أحد، وفق موقع «فرانس 24».

وأضاف أنّ حرّاسه الأمنيين «أوقفوا مواطناً فنزويلياً يستقل دراجة نارية وبحوزته مسدس حاول مهاجمة السيارة التي كانت تستقلها» ساروز.

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من جهتها، تحدثت شرطة كيتو عن «إجراء معزول» جرى خلاله توقيف «مواطن أجنبي كان يقود دراجة نارية بطريقة ميرة للشبهات في ممر» مخصّص لمرور الحافلات «ويحمل سلاحاً ناريا».

وفي التاسع من أغسطس الماضي، اغتيل فيلافيسينسيو، الصحفي الاستقصائي الذي اشتهر بتقاريره عن الفساد، بهجوم مسلح أصيب خلاله بطلقات نارية عدة بينما كان في سيارته، واعتقلت السلطات ستة كولومبيين بشبهة تورطهم في الهجوم الذي قُتل منفذه.

وبعد اغتيال فيلافيسينسيو، حل زوريتا محله في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس والتي حل فيها ثالثا بنسبة 16% من الأصوات. وتأهل إلى الدورة الثانية المقررة في 15 أكتوبر كل من المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس (34%) والمرشح اليميني دانيال نوبوا (23%).