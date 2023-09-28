يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وأعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

«جمهورية» قره باغ الانفصالية «ستزول من الوجود» بحلول 2024

أمر الزعيم الانفصالي لناغورني قره باغ، الخميس، بحل جميع مؤسساتها بحلول نهاية العام، معلنا بأن الدويلة الانفصالية «ستزول من الوجود» اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماضي بـ«حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 يناير 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود»، وفق «يورونيوز».