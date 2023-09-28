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بعد استنزاف مخزونها في أوكرانيا.. ألمانيا تقترب من استعادة دبابات باعتها إلى سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 07:36 صباحا
بعد استنزاف مخزونها في أوكرانيا.. ألمانيا تقترب من استعادة دبابات باعتها إلى سويسرا
دبابات (ليوبارد 1) خلال مناورة عسكرية. (أرشيفية: الإنترنت)
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اقتربت برلين من استعادة بعض الدبابات التي باعتها إلى سويسرا من طراز «ليوبارد 2»، ألمانية الصنع، وذلك لمساعدتها في إعادة بناء مخزونها الذي استنزف خلال مساعدة أوكرانيا.

وتقدمت ألمانيا بالطلب إلى سويسرا في فبراير الماضي، لإعادة بيع تلك الدبابات، ومن أجل الامتثال لقوانين الحياد السويسرية، تعهدت بأن الأسلحة لن تذهب إلى كييف، لكنها ستبقى في ألمانيا أو مع حليف في الناتو أو الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «رويترز».

موافقة البرلمان السويسري على سحب الدبابات
وأمس الثلاثاء، وافق البرلمان السويسري على سحب 25 دبابة، مما يمهد الطريق لإعادة بيعها إلى ألمانيا، ويتعين على الحكومة السويسرية الآن أن تدعم رسميًا تصدير الدبابات إلى ألمانيا، لكن من المتوقع أن يكون هذا إجراءً شكليًا بعد أن قالت وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد إن توريد الدبابات إلى ألمانيا يتوافق مع قانون الحياد السويسري وفي مصلحة البلاد أيضا .

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وسبق أن رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا للسماح للأسلحة السويسرية الصنع بالذهاب إلى أوكرانيا بحجة الحياد السويسري، الذي يمنع إرسال الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المقاتلين في الحرب.

 

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