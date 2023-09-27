بعد طرده من كوريا الشمالية.. الجندي ترافيس كينغ بات في عهدة الجهات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ بات في عهدة الجهات الأميركية بعد طرده من كوريا الشمالية.



وقال المسؤول لصحفيين رافضًا الكشف عن اسمه «يمكنني التأكيد على الفور أن الجندي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة»، وفق وكالة فرانس برس.

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وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت في وقت سابق أن بيونغ يانغ تستعد لطرد الجندي الذي دخل أراضيها بشكل غير قانوني في يوليو قادمًا من كوريا الجنوبية.