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بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 11:25 صباحا
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه. (أرشيفية: الإنترنت)
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غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح الأربعاء، على ما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر.

وقال المصدر الدبلوماسي: «غادر السفير وستة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء». وأكد المصدر الوزاري ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

ماكرون يعلن عودة سفير فرنسا من النيجر ومغادرة القوات بنهاية العام
والأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود «في الساعات المقبلة» إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، وأضاف: «سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر»، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون «في الأسابيع والأشهر المقبلة» على أن يجري الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام»، وفق الوكالة الفرنسية.

اتهم قادة انقلاب النيجر، في العاشر من سبتمبر الجاري، فرنسا بحشد قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب أفريقيا استعدادا «لتدخل عسكري»، وردت باريس بأنها لا تعترف «بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين».

شد وجذب.. «فرنسا ترفض استدعاء سفيرها»
باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.

لكن فرنسا رفضت ذلك مرات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع. وأكد بيان النظام العسكري مرة جديدة أن «فرنسا ترفض استدعاء سفيرها الذي تعتبره السلطات والقضاء في النيجر شخصا غير مرغوب فيه».

وأفاد رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري علي محمد الأمين زين بأن محادثات تجرى بشأن انسحاب «سريع جدا» للقوات الفرنسية، لكنه لفت إلى أن حكومته تأمل «المحافظة على التعاون مع الدولة التي شاركناها الكثير».

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