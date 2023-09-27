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أرمينيا تعلن استقبال 42500 لاجئ من قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 10:42 صباحا
أرمينيا تعلن استقبال 42500 لاجئ من قره باغ
جندي من قوات حفظ السلام يحرس ممر «لاتشين» المؤدي إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت أرمينيا، الأربعاء، وصول 42500 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها منذ الهجوم الأذري الخاطف، أي ما يمثل ثلث عدد سكان الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية.

وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد الذي يصل الإقليم بأرمينيا، الأحد، بعد أربعة أيام من موافقة الانفصاليين على إلقاء السلاح بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعاد المنطقة المتنازع عليها إلى سيطرة باكو، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتواصل تدفق السيارات التي تقل عائلات وممتلكات إلى آخر نقطة تفتيش أذرية قبل دخول الأراضي الأرمينية عن طريق معبر لاتشين. وأدى التدفق الضخم للاجئين إلى اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط «عاصمة» الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

يقول كثيرون إن الرحلة من ستيباناكيرت إلى الحدود، التي تبعد عن عاصمة ناغورني قره باغ 80 كيلومترا، استغرقتهم 24 ساعة، دون طعام وحتى دون ماء أحيانا، خصوصا أن المنطقة الانفصالية التي كانت خاضعة لحصار أذري منذ أشهر تفتقر إلى شتى أنواع السلع الأساسية.

وقال مصدر حكومي أذري لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إن حرس الحدود الاذري يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم «جرائم حرب» وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.

«أصبحنا كلابا مشردة»
والبعض يفر مشيا. وقال رجل أثناء مروره أمام الجنود الأذريين لـ«فرانس برس»: «طردونا»، وقالت امرأة: «تركت بيتي لأبقى على قيد الحياة (...) ليعلم العالم أننا أصبحنا كلابا مشردة».

وبدأ مساء الأحد تدفق اللاجئين إلى مدينة غوريس التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين ألف نسمة وتعد المحطة الأولى للفارين من ناغورني قره باغ.

أمام مسرح غوريس يتواصل تدفق الحافلات الصغيرة. من هناك يتوجه البعض إلى يريفان وكبرى المدن الأرمينية. مساء الإثنين، انفجر مستودع للوقود في الجيب وسط نزوح جماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة 290 آخرين فيما اعتُبر 105 آخرون في عداد المفقودين، وفق الانفصاليين.

أرمينيا وأذربيجان جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تواجهتا عسكريا في ناغورني قره باغ في الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 1994 (30 ألف قتيل) وفي خريف العام 2020 (6500 قتيل). وحسب آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، فإن العملية العسكرية الأذربيجانية التي انتهت ظهر الأربعاء الماضي خلفت ما لا يقل عن 200 قتيل.

وتعهد الرئيس الأذري إلهام علييف الإثنين بأن حقوق الأرمن في هذا الجيب الذي يحتله جيشه ستكون «مضمونة».

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