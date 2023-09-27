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ترامب يرد على اتهامه بارتكاب عمليات احتيال مالية متكررة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 10:35 صباحا
ترامب يرد على اتهامه بارتكاب عمليات احتيال مالية متكررة
صورة جنائيّة لترامب نشرها حساب شرطة مقاطعة فولتن بولاية جورجيا الأميركية. (أرشيفية: حساب شرطة مقاطعة فولتن بتوتير)
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أكد دونالد ترامب أنه «لم يرتكب أي خطأ»، بعدما اعتبر قاض في نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».

وردا على قرار القاضي آرثر إنغورون، أعاد الرئيس السابق التأكيد عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» «أنه لم يرتكب أي خطأ»، ووصف القاضي بأنه «حاقد» عليه، وقال إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له، وفق وكالة «فرانس برس».

ويمثل القرار نكسة لترامب عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل، فيما يسعى الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024. في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب، وفق وكالة «فرانس برس»

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين. وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسسها والدهما.

ترامب يتقدم في استطلاعات الرأي على الرغم من متاعبه القضائية
واعتبر القاضي في قراره أن ترامب وابنيه «مسؤولون عن انتهاكات متكررة» للقانون، وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر «بوضوح تقييمات احتيالية» من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين العامي 2011 و2021.

قاض أميركي: ترامب ارتكب عمليات احتيال مالية متكررة
ترامب يدفع ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا
مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.

اتهام ترامب بتعمد تضخيم ثروته
وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17.27% و38.51% أي بفارق يراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.

وتضم منظمة ترامب مجموعة من الشركات التي تعني بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلا عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف. في مارس 2023 قدرت مجلة «فوربز» ثروة دونالد ترامب بـ2.5 مليار دولار.

في شكواها أوردت المدعية العامة أمثلة عدة من بينها شقة من ثلاثة طوابق لدونالد ترامب في برج ترامب تاور في نيويورك مع قيمة قدرت على أساس مساحة أكبر بثلاث مرات (2700 متر مربع بدلا من ألف متر مربع) ما سمح بتقدير قيمتها بـ327 مليون دولار. وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة أن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».

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