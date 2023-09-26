انفصاليون في قره باغ: سقوط 68 قتيلا في انفجار خزان الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 68 شخصا في انفجار بمستودع للوقود في ناغورني قره باغ، حسبما قالت السلطات المحلية في الجيب الانفصالي بأذربيجان الثلاثاء، فيما فر آلاف الأشخاص عقب هجوم باكو الخاطف.

وقالت الحكومة الانفصالية في بيان إن «هناك 68 حالة وفاة مؤكدة» مضيفة إن 290 شخصا أصيبوا بجروح فيما اعتُبر 105 آخرون في عداد المفقودين، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت أرمينيا الثلاثاء أن 28 ألفًا و120 لاجئًا وصلوا حتى الآن من ناغورني قره باغ، الجيب الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية الذي انتزعته أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

فتح الطريق الوحيد المؤدي إلى أرمينيا

وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من المنطقة إلى أرمينيا الأحد، بعد أربعة أيام على موافقة المتمرّدين على إلقاء سلاحهم بموجب بنود اتفاق لوقف إطلاق النار يضع المنطقة المتنازع عليها تحت سلطة باكو.

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء أن حقوق آلاف السكان الفارين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا «يجب حمايتها»، حسبما قال الناطق باسمه.

قال ستيفان دوغاريك أمام الصحفيين «يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التحركات السكانية التي نشهدها نحو أرمينيا بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة. من الضروري، في المقام الأول حماية حقوق السكان النازحين وأن يتلقوا المساعدة الإنسانية اللازمة».

أفادت يريفان في وقت سابق الثلاثاء أن 19 ألف شخص على الأقل فرّوا من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، بعد أسبوع تقريبًا من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز وغالبية سكانها من الأرمن.

النزوح «الضخم» للأرمن من ناغورني قره باغ

واعتبرت باريس الثلاثاء، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن-كلير لوجاندر، أن النزوح «الضخم» للأرمن من ناغورني قره باغ يحدث «تحت أعين روسيا المتواطئة». وكانت روسيا قد نشرت في العام 2020 قوة لحفظ السلام في المنطقة الانفصالية. وذكّرت لوجاندر بأن باريس ستحمل «أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن».

وقال مصدر حكومي أذربيجاني الثلاثاء إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم «جرائم حرب» وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.