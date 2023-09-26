بلينكن يشدد على حماية مدنيي قره باغ في اتصال مع الرئيس الأذربيجاني

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أذربيجان إلى احترام تعهُّدها حماية مدنيي ناغورني قره باغ وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتّصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن «وزير الخارجية تحدّث مجددا مع الرئيس علييف اليوم وشدد على الضرورة الملحة لوضع حد للأعمال العدائية، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقّل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورني قره باغ»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت أرمينيا الثلاثاء أن 28 ألفًا و120 لاجئًا وصلوا حتى الآن من ناغورني قره باغ، الجيب الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية الذي انتزعته أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

فتح الطريق الوحيد المؤدي إلى أرمينيا

وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من المنطقة إلى أرمينيا الأحد، بعد أربعة أيام على موافقة المتمرّدين على إلقاء سلاحهم بموجب بنود اتفاق لوقف إطلاق النار يضع المنطقة المتنازع عليها تحت سلطة باكو، بحسب «فرانس برس».

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء أن حقوق آلاف السكان الفارين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا «يجب حمايتها»، حسبما قال الناطق باسمه.

قال ستيفان دوغاريك أمام الصحفيين «يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التحركات السكانية التي نشهدها نحو أرمينيا بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة. من الضروري، في المقام الأول حماية حقوق السكان النازحين وأن يتلقوا المساعدة الإنسانية اللازمة»، بحسب «فرانس برس».

أفادت يريفان في وقت سابق الثلاثاء أن 19 ألف شخص على الأقل فرّوا من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، بعد أسبوع تقريبًا من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز وغالبية سكانها من الأرمن.

النزوح «الضخم» للأرمن من ناغورني قره باغ

واعتبرت باريس الثلاثاء، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن-كلير لوجاندر، أن النزوح «الضخم» للأرمن من ناغورني قره باغ يحدث «تحت أعين روسيا المتواطئة». وكانت روسيا قد نشرت في العام 2020 قوة لحفظ السلام في المنطقة الانفصالية. وذكّرت لوجاندر بأن باريس ستحمل «أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن».

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وقال مصدر حكومي أذربيجاني الثلاثاء إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم «جرائم حرب» وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.

وقال المصدر إن «أذربيجان تعتزم تطبيق عفو على المقاتلين الأرمن الذين ألقوا أسلحتهم في قره باغ. لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال حروب قره باغ يجب أن يسلموا إلينا»، وذلك في معرض تفسيره لأسباب الطلب من الرجال في سن القتال أن ينظروا إلى كاميرا عند آخر نقطة تفتيش حدودية.