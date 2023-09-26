كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير حرب نووية»

حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محملة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.
وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية «يجري دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر»، وفق «فرانس برس».
سباق تسلح نووي
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء إن العالم ينزلق إلى سباق تسلح نووي جديد، محذرًا من شبح «الفناء» الذي يخيم على العالم. وأضاف غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن خطر الأسلحة النووية يدق من جديد. هذا جنون، ويجب علينا أن نغيِّر المسار».
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