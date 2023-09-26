قناة «إيران إنترناشونال» تستأنف بثها من لندن بعد توقفه بسبب «تهديدات»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة «إيران إنترناشونال» الخاصة اليوم الإثنين، أنها استأنفت بثها من لندن بعدما أغلقت استوديوهاتها في العاصمة البريطانية، في وقت سابق هذا العام، بسبب تهديدات حمّلت طهران مسؤوليتها.

وغطّت المحطة على نطاق واسع التظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في إيران العام الماضي، وأكدت أن اثنين من أبرز صحافييها تلقيا تهديدات بالقتل ردا على تغطيتهما، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبناء على نصيحة الشرطة، أغلقت «إيران إنترناشونال» مقرها في لندن في فبراير، لتعلن في بيان الاثنين أنها «استأنفت بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن».

«تهديدات وشيكة وحقيقية»

وأضافت أن «هذا الاستئناف يعني عودة القناة الأكثر مشاهدة بالنسبة لإيران إلى لندن بعد انتقال البث مؤقتا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، بسبب التهديدات الحقيقية والتي وجّهت برعاية الدولة ضد موظفيها».

وأقامت شرطة لندن العام الماضي حواجز خرسانية خارج الاستوديوهات القديمة في منطقة تشيسوك غرب لندن، لمنع أي هجوم بواسطة مركبات وحذّرت من «تهديدات وشيكة وحقيقية» لحياة الصحفيين العاملين في القناة.

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وأشاد مدير القناة الناطقة بالفارسية محمود عنايت في بيان، بعودة البث من لندن، مؤكدا أن «بريطانيا هي موطن لحرية التعبير. وأن استئناف البث من هذا البلد هو شهادة على أن أحدا لن يردعنا عن خدمة الشعب الإيراني بأخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة».

وستبث القناة الآن من موقع آمن في شمال لندن. فيما توظف حوالى مئة صحفي في العاصمة البريطانية ويعمل عدد مماثل لدى المحطة في واشنطن، وتتوجّه إلى الناطقين بالفارسية حول العالم والذين يقدّر عددهم بما بين 30 و40 مليونا.

وتنفي اتهامات الحكومة الإيرانية لها بالارتباط بمجموعات إيرانية معارضة في المنفى.