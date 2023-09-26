أميركا ترفض طلب وزير الخارجية الإيراني زيارة واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متّصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن «الوزارة رفضت هذا الطلب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «نحن ملزمون بالسماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة، لكننا غير ملزمين بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن».

وأضاف «نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أميركيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب».