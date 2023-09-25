انفصاليون: قتلى وجرحى بانفجار مستودع للوقود في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل وجُرِح عدد غير محدد من الأشخاص إثر انفجار مستودع للوقود الإثنين في منطقة ناغورني قره باغ، وفق السلطات الأرمنية الانفصالية التي تستعد لتسليم السلطة إلى باكو.

وأفادت وزارة الداخلية التابعة للانفصاليين في بيان «هناك قتلى وجرحى نتيجة انفجار في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت- آسكران»، مضيفة أن «عناصر إنقاذ ومسعفين يعملون في المكان»، بحسب «فرانس برس».

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق الإثنين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن حقوق الأرمن في ناغورني قره باغ ستكون «مضمونة».

- رئيس أذربيجان يجتمع برئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا أكتوبر المقبل

- الكرملين يرفض الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع إردوغان في ناخيتشيفان، وهو قطاع يقع بين أرمينيا وإيران أُلحق بأذربيجان في العام 1923 من دون أن يكون متصلًا جغرافيًا بباكو، إن «سكان ناغورني قره باغ، بغض النظر عن انتمائهم الإثني، هم مواطنون أذربيجانيون. وستضمن الدولة الأذربيجانية حقوقهم».

وبعد ظهر الأحد، دخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ، أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.