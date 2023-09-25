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كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها للأجانب بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 07:05 مساء
كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها للأجانب بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات
علم كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شبكة «سي سي تي في» الصينية الرسمية خبرًا يفيد أن كوريا الشمالية تستعد لإعادة فتح حدودها للمواطنين الأجانب ابتداءً من اليوم الإثنين، وتأتي هذه الخطوة بعد عزلة تعيشها البلاد منذ ما يقارب ثلاث سنوات تحت غطاء قيود مرتبطة بتفشي جائحة كورونا.

وأحكمت كوريا الشمالية إغلاق حدودها في وجه العالم منذ مطلع سنة 2020 إثر وباء «كوفيد-19»، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول إلى أراضيها، لكن عدة مؤشرات قد تدفع إلى التنبؤ بإعادة فتح قريبة للحدود، من بينها، آخر زيارة قام بها الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، كما سمح لرياضيي بلاده بالمشاركة في الألعاب الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغجو الواقعة في شرق الصين، بحسب «مونت كارلو».

 الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي
وأضاف التقرير الإعلامي الذي أعلن الخبر، أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم أراضي كوريا الشمالية، وفي هذا الصدد، ردت شركة صينية تشرف على رحلات إلى كوريا الشمالية تعرف باسم «رحلات مضيق داندونغ الوطنية» لمتابعيها على موقع «وي تشات» الاجتماعي الصيني أن الرحلات «لم تستأنف في الوقت الحالي» ودعتهم إلى «الانتظار والتحلي بالصبر».

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من جهتها، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية أي معلومات عن إعادة فتح الحدود ولم تؤكد أو تنف سلطات كوريا الشمالية هذ الخبر إلى حد الساعة.

 

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