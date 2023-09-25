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هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 08:24 صباحا
هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية
سفينة شحن تستخدم البحر الأسود لدى مغادرتها من ميناء أوديسا، 16 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا، ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار في منشأة مرفئية على ما أفادت السلطات الأوكرانية الإثنين.

وأوضح الحاكم أوليغ كبير، عبر تلغرام، أن موسكو «هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ»، متحدثا عن «ضربات عدة» من بينها هجوم على «منشأة مرفئية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف كيبر «أصيبت مدنية» نقلت إلى المستشفى.

وأفاد الجيش الأوكراني، أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز «شاهد» إيرانية وصاروخين من طراز «أونيكس» و 12 صاروخا من نوع «كاليبر». وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضا.

حريق في فندق
وقال الجيش إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر، مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار «كبيرة»، وأن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما أخمد.

ودمرت صواريخ «أونيكس» مخازن للحبوب من دون سقوط ضحايا على ما أكد الجيش، مشيرا إلى تضرر مستودعات وشركات بسقوط حطام في ضاحية أوديسا.

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تستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة، في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وكثرت الهجمات منذ التخلي في يوليو عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

والأحد وصلت سفينة شحن أوكرانية تنقل القمح إلى إسطنبول عبر البحر الأسود سالكة ممرا بحريا، أقامته كييف رغم تهديدات موسكو بمهاجمة السفن الداخلة إلى أوكرانيا والمغادرة منها.

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