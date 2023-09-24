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ماكرون يعلن عودة سفير فرنسا من النيجر ومغادرة القوات بنهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 09:08 مساء
ماكرون يعلن عودة سفير فرنسا من النيجر ومغادرة القوات بنهاية العام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود «في الساعات المقبلة» إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و«سنضع حدًا لتعاوننا العسكري مع النيجر»، موضحًا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون «في الأسابيع والأشهر المقبلة» على أن يجري الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام»، بحسب «فرانس برس».

منع عبور «الطائرات الفرنسية» المجال الجوي
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر «الطائرات الفرنسية» من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت في وقت سابق الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية»، بحسب «فرانس برس».

اتّهم قادة انقلاب النيجر، في 10 من سبتمبر الجاري، فرنسا بحشد قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب أفريقيا استعدادا «لتدخّل عسكري»، وردت باريس بأنها لا تعترف «بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين».

خفض مستوى العلاقات
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي «لا نعترف بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين»، داعيًا إلى «الإفراج» عن رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو، و«استعادة النظام الدستوري». وجرى خفض مستوى العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بعدما أيدت باريس بازوم في أعقاب الانقلاب.

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وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن إن «فرنسا تُواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إيكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة».

في الثالث من أغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد المتطرفين.

واعتبر النظام العسكري في النيجر في بيانه أن القوات الفرنسية باتت متمركزة في النيجر بشكل «غير شرعي». وأفاد «في الأول من سبتمبر الجاري، استقبل رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية في زيندر قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل لبحث خطة لانسحاب القدرات العسكرية الفرنسية».

شد وجذب..  «فرنسا ترفض استدعاء سفيرها»
باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد. 

لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.  وأكد بيان النظام العسكري مرة جديدة أن «فرنسا ترفض استدعاء سفيرها الذي تعتبره السلطات والقضاء في النيجر شخصًا غير مرغوب فيه».

وأفاد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري علي محمد الأمين زين بأن محادثات تجري بشأن انسحاب «سريع جدا» للقوات الفرنسية، لكنه لفت إلى أن حكومته تأمل «المحافظة على التعاون مع الدولة التي شاركناها الكثير».  كما أعرب عن «أمله» في إمكان توصل بلاده إلى اتفاق مع إيكواس بعدما أعلن قادة الانقلاب عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى حد.

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